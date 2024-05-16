Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Kualitas Pendidikan Anak Indonesia, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:20 WIB
Dukung Kualitas Pendidikan Anak Indonesia, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu
PT Pegadaian melaksanakan rangkaian program inisiatif Pegadaian Peduli Pendidikan melalui transformasi sekolah (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Bengkulu – PT Pegadaian melaksanakan rangkaian program inisiatif Pegadaian Peduli Pendidikan melalui Transformasi Sekolah, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, serta Putera Sampoerna Foundation sebagai penyelenggara kegiatan. Mulainya rangkaian kegiatan ditandai dengan pembukaan program yang dilaksanakan di BPMP Kota Bengkulu, pada Senin (13/05/2024).

Program ini merupakan wujud komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah. Program akan dilaksanakan mulai dari  Mei hingga Oktober 2024 secara luring, dengan memberikan pembekalan kepada peserta program yang merupakan 14 Kepala Sekolah, 30 Guru dan 4 Pengawas pada 7 Sekolah Dasar.

“Program di bengkulu adalah pilot project yang mudah-mudahan akan bergulir di semua daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kami kepada pendidikan Indonesia,” ucap Eka Pebriansyah selaku Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian.

Peserta akan diberikan pembekalan Pembelajaran Berdiferensiasi, Media Belajar Interaktif, Manajemen Kelas dan Pembelajaran Efektif, serta Pengembangan RPP Merdeka dan Asesmen Pembelajaran. Sementara pelatihan yang diikuti oleh manajemen sekolah adalah Analisa Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data, Standar Pembelajaran, serta Supervisi Klinis dan Rencana Tindak Lanjut.

Eka berharap para peserta yang lulus dalam program ini akan menjadi Diseminator Professional atau sosok penggerak yang bisa terus menerapkan good practice in education, serta memberikan manfaat kepada guru lainnya di Kota Bengkulu dan sekitarnya.

“Saya sangat mendukung diadakannya program pelatihan seperti ini, memberikan suatu inovasi dan semangat kepada pendidik di Kota Bengkulu. Saya mewakili pihak Pemerintah Kota Bengkulu tentunya mengucapkan terima kasih dan siap mendampingi program ini,” ujar A. Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Program ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen implementasi ESG Pegadaian terhadap pembangunan sosial dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendidikan dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses pelatihan pendidik di Kota Bengkulu demi mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement