Dukung Kualitas Pendidikan Anak Indonesia, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

Bengkulu – PT Pegadaian melaksanakan rangkaian program inisiatif Pegadaian Peduli Pendidikan melalui Transformasi Sekolah, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, serta Putera Sampoerna Foundation sebagai penyelenggara kegiatan. Mulainya rangkaian kegiatan ditandai dengan pembukaan program yang dilaksanakan di BPMP Kota Bengkulu, pada Senin (13/05/2024).

Program ini merupakan wujud komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah. Program akan dilaksanakan mulai dari Mei hingga Oktober 2024 secara luring, dengan memberikan pembekalan kepada peserta program yang merupakan 14 Kepala Sekolah, 30 Guru dan 4 Pengawas pada 7 Sekolah Dasar.

“Program di bengkulu adalah pilot project yang mudah-mudahan akan bergulir di semua daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kami kepada pendidikan Indonesia,” ucap Eka Pebriansyah selaku Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian.

Peserta akan diberikan pembekalan Pembelajaran Berdiferensiasi, Media Belajar Interaktif, Manajemen Kelas dan Pembelajaran Efektif, serta Pengembangan RPP Merdeka dan Asesmen Pembelajaran. Sementara pelatihan yang diikuti oleh manajemen sekolah adalah Analisa Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data, Standar Pembelajaran, serta Supervisi Klinis dan Rencana Tindak Lanjut.

Eka berharap para peserta yang lulus dalam program ini akan menjadi Diseminator Professional atau sosok penggerak yang bisa terus menerapkan good practice in education, serta memberikan manfaat kepada guru lainnya di Kota Bengkulu dan sekitarnya.

“Saya sangat mendukung diadakannya program pelatihan seperti ini, memberikan suatu inovasi dan semangat kepada pendidik di Kota Bengkulu. Saya mewakili pihak Pemerintah Kota Bengkulu tentunya mengucapkan terima kasih dan siap mendampingi program ini,” ujar A. Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Program ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen implementasi ESG Pegadaian terhadap pembangunan sosial dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendidikan dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses pelatihan pendidik di Kota Bengkulu demi mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik.

(Fitria Dwi Astuti )