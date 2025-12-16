Advertisement
HOME FINANCE

Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |14:32 WIB
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
Ilustrasi galon lanjut usia (ganula). (Foto: dok Unsplash Jude Wilson)
A
A
A

JAKARTA – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terus menyoroti masih adanya penggunaan galon guna ulang yang telah lanjut usia (Ganula) atau yang telah digunakan selama di atas 2 tahun dari peredaran. Hal ini diwujudkan dengan melakukan investigasi di 60 toko kelontong, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang merupakan kelanjutan dari temuan KKI tahun lalu. 

Dalam hasil investigasi terbaru yang bertajuk “Investigasi Ganula Air Minum di Jabodetabek”, memperlihatkan kondisi yang tak kalah mengkhawatirkan, terutama terkait kelayakan fisik, usia pemakaian, dan keamanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) galon guna ulang yang dikonsumsi jutaan masyarakat. 

Penemuan tersebut adalah galon dengan kode produksi tahun 2012 ditemukan di Bogor dan galon dengan produksi 2016 diketahui masih dijual di Tangerang. Secara keseluruhan, 57 persen galon yang beredar berusia lebih dari dua tahun, padahal pakar menyarankan pemakaian maksimal hanya satu tahun untuk mencegah pelepasan zat kimia berbahaya dari plastik polikarbonat.

Laporan investigasi ini disampaikan kembali kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan dengan tegas KKI merekomendasikan agar BPKN meminta produsen menarik seluruh galon yang berusia di atas 2 tahun dari peredaran.

Ketua KKI David Tobing mengatakan, saat menemukan galon berumur 13 tahun, itu bukan lagi red flag tetapi sirine bahaya. 

Halaman:
1 2 3
