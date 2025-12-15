Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel

JAKARTA - Transformasi digital bukan cuma soal “bisa menerima pembayaran online”, tapi juga soal bagaimana proses bisnis menagih pelanggan menjadi lebih cepat, praktis, dan terpercaya di kanal apa pun pelanggan berada.

Proses penagihan ini cukup panjang, mulai dari mengirim invoice digital dengan opsi pembayaran lengkap, membuat Payment Link dengan nominal fleksibel, menagih pelanggan via chat, hingga menerima pembayaran dari tautan yang dikirim lewat email atau SMS, kebutuhan bisnis makin beragam, terutama saat ritme transaksi meningkat di penghujung tahun.

Di momen akhir tahun, banyak bisnis menghadapi tantangan seperti volume order yang naik, kebutuhan mempercepat pembayaran, serta memastikan pengalaman pelanggan tetap mulus.

Oleh karena itu, DOKU merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul terkait penagihan dan pembayaran digital berikut ini, sekaligus menyiapkan panduan jawabannya agar pelaku usaha bisa memilih alur yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Bagaimana Cara Mengirim Invoice Digital dengan Pilihan Bayar Lengkap?

Cara membuat invoice digital. (Foto: dok DOKU)

Mengirim invoice digital dengan pilihan bayaran lengkap bisa menggunakan DOKU Payment Link memudahkan Anda membuat dan mengirim invoice digital hanya dalam hitungan menit. Alurnya sederhana dan mengikuti 3 langkah utama:

1. Buat Payment Link

Buat invoice digital langsung tanpa integrasi via dari Dashboard DOKU atau melalui API jika ada keperluan custom. Masukkan detail tagihan seperti:

● Nominal pembayaran

● Deskripsi barang/jasa

● Informasi tambahan lain

Anda juga bisa menyesuaikan tampilan dengan warna dan logo bisnis Anda.

2. Bagikan Link

Setelah link jadi, Anda tinggal:

● Salin tautan pembayaran

● Isi detail pelanggan

● Kirimkan melalui WhatsApp, email, sms atau platform komunikasi apa pun

Pelanggan cukup klik link untuk membuka invoice dan memilih metode pembayaran.

3. Pembayaran Diterima

Setiap pembayaran yang berhasil akan:

● Mengirimkan notifikasi real-time