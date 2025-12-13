Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |08:15 WIB
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
Langkah penting hindari denda pajak kendaraan. (Foto: ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Banyak pemilik kendaraan baru menyadari adanya denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah menerima tagihan atau memeriksa status pajaknya secara daring. Padahal, sebagian besar denda muncul karena hal-hal sederhana yang sebenarnya dapat dicegah. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny menegaskan, dengan kebiasaan administratif yang lebih tertib, pemilik kendaraan dapat menghindari biaya tambahan sekaligus memastikan data kendaraannya tetap valid. 

Berikut sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlambatan dan denda PKB.

1. Tandai Tanggal Jatuh Tempo

Kesalahan paling umum adalah lupa jadwal pembayaran. Menandai tanggal jatuh tempo pada kalender fisik maupun digital dapat menjadi langkah sederhana namun efektif. 

Banyak orang juga memilih menambah pengingat otomatis di ponsel yang muncul beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum jatuh tempo. Pengingat ini membuat pemilik kendaraan tidak hanya bergantung pada ingatan saja.

2. Melakukan Pengecekan PKB Secara Berkala

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement