Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun selama 2025, Lebih dari 60 Persen ke Sektor Produksi

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |21:16 WIB
BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun selama 2025, Lebih dari 60 Persen ke Sektor Produksi
BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat capaian positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun, sebagian besar penyalurannya mengalir ke sektor produksi. Fokus ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya pada pilar penguatan ekonomi rakyat. Tercatat, sepanjang 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur. 

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa BRI senantiasa berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif. Hal ini tercermin lebih dari 60 persen penyaluran kredit BRI diarahkan kepada usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan pangan.

“BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. BRI pun menyalurkan pembiayaan KUR disertai dengan pendampingan, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga kapasitas usaha yang semakin kuat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,49 persen dari total penyaluran KUR BRI. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97 persen, dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI. Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil.

Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI pun memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan KUR merupakan kredit yang 100 persen bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

Seperti diketahui, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan KUR BRI pada 2023 dan 2024 yang mencapai 15 rumah tangga dan 17 rumah tangga. Secara kumulatif, sejak tahun 2015 hingga akhir Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada 46,4 juta penerima.
Keywords

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198812//prabowo-GLdi_large.jpg
Prabowo Siap Ganti Direksi Himbara dengan Generasi Muda Militan dan Kredibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/12/3198697//zyta_delia_shopee-dqFQ_large.jpeg
Zyta Delia Ramaikan Shopee 2.2 Ramadan Fashion Sale dengan Koleksi Spesial Terbaru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/11/3198689//bantuan_bri_bencana_longsor_di_cisarua-K2TW_large.jpg
Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/11/3198595//bflp_bri-VDsr_large.jpeg
BRI Buka Rekrutmen BFLP Specialist 2026, Cetak Talenta Muda Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/12/3198627//7_model_cincin_simple_tapi_elegan-ZzQK_large.jpg
Tren Perhiasan 2026: 7 Model Cincin Simple tapi Elegan untuk Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/11/3198624//ilustrasi_saham-pdwr_large.jpg
7 Aplikasi Saham Terbaik yang Aman, Legal, dan Cocok untuk Pemula
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement