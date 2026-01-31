Advertisement
HOME FINANCE

Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Longsor Cisarua

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:56 WIB
Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Longsor Cisarua
BRI Peduli menyalurkan bantuan sembako, survival kit, obat-obatan, dan pakaian bagi warga terdampak longsor di Cisarua. (Foto: dok BRI)
BANDUNG – Bencana banjir dan longsor melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (24/1/2025). Ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama dua hari berturut-turut.

Material tanah dan batu dari lereng curam menimpa permukiman warga dan merobohkan puluhan rumah. Akibatnya, puluhan rumah tertimbun longsor dan menimbulkan puluhan korban jiwa.

BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak dengan menyalurkan berbagai bantuan seperti sembako, survival kit, obat-obatan, dan pakaian bagi warga terdampak. Bantuan disalurkan langsung oleh Relawan BRI Peduli melalui unit kerja BRI terdekat di wilayah terdampak bencana.

Relawan BRI Peduli juga saling bahu-membahu turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dengan memprioritaskan warga yang terdampak lebih parah.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa BRI sebagai bagian dari Danantara berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah.

“Kami memastikan masyarakat terdampak longsor di Cisarua Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka dan mempercepat pemulihan pascabencana," ucapnya.

Dia menegaskan, BRI Peduli juga berkolaborasi bersama Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) melaksanakan kegiatan trauma healing, khususnya bagi anak-anak terdampak bencana di Cisarua.

1 2
