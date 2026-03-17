HOME FINANCE

Alfamidi Resmi Berangkatkan 1.250 Pemudik Pulang Kampung dengan Bus hingga Pesawat

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:48 WIB
Mudik Gratis Member Alfamidi resmi diberangkatkan. (Foto: dok Alfamart)
JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) kembali menggelar mudik gratis pada 2026. Serunya Mudik 2026 Member Alfamidi ini mengantarkan 1.250 pemudik ke berbagai wilayah dengan bus, mobil, dan pesawat. Mudik gratis menjadi agenda rutin Alfamidi sejak 2012 sebagai bagian dari apresiasi Alfamidi kepada pelanggan setianya. 

Serunya Mudik 2026 Member Alfamidi resmi diberangkatkan pada Selasa (17/3/2026) dari Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sebanyak 27 bus mengantarkan ribuan pemudik ke Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Selain itu, Alfamidi juga memberikan apresiasi kepada pelanggan terpilih mudik eksklusif menggunakan 10 kendaraan pribadi lengkap dengan sopir, serta pesawat tujuan Medan, Palembang dan Makassar. 

General Manager Marketing Alfamidi Rini Hestrinalia mengatakan, mudik gratis menjadi agenda tahunan yang rutin digelar sejak 2012. Mudik gratis menjadi wadah apresiasi kepada pelanggan setia Alfamidi.

“Kami bahagia melalui program ini bisa mengantarkan ribuan pemudik ke kampung halaman. Melalui program ini, kami berharap para pemudik mendapat pengalaman menarik dengan mudik gratis bersama Alfamidi,” katanya. 

