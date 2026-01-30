BRI Buka Rekrutmen BFLP Specialist 2026, Cetak Talenta Muda Masa Depan

BRI kembali membuka peluang bagi talenta muda terbaik Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP) Specialist 2026. (Foto: dok BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali membuka peluang bagi talenta muda terbaik Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP) Specialist 2026. Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, adaptif, dan profesional guna mendukung pertumbuhan bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, serta akselerasi transformasi perbankan nasional di tengah dinamika industri keuangan yang terus berkembang.

BRILiaN Future Leader Program (BFLP) Specialist merupakan program rekrutmen dan pengembangan yang dirancang secara komprehensif bagi lulusan baru (fresh graduate) potensial. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan talenta muda agar memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, serta pemahaman menyeluruh terhadap proses bisnis perbankan.

Melalui BFLP Specialist, peserta akan memperoleh pembekalan kompetensi, pengalaman kerja terstruktur, serta pengembangan kapabilitas yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi jangka panjang BRI.

Sebagai bank dengan jaringan terluas dan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan nasional, BRI memandang pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itu, BFLP Specialist tidak hanya menjadi sarana rekrutmen, tetapi juga wadah pembentukan karakter profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai BRILiaN Way, yaitu Integrity, Collaborative, Accountability, Growth Mindset, dan Customer Focus, sebagai pedoman perilaku insan BRI dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan.