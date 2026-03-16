Bahagianya Mitra Driver Gojek Bisa Berangkat Mudik Gratis Bareng Keluarga

JAKARTA - Mitra Driver Gojek dan keluarga berangkat ke kampung halaman secara gratis pada mudik lebaran kali ini. Difasilitasi oleh perusahaan aplikator PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, sekitar 4.000 mitra pemudik berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang menuju kampung halaman masing-masing.

Program mudik gratis yang dinamai GoMudik ini menyediakan lima rute untuk perjalanan mudik dan arus balik, yakni dengan titik awal Jakarta menuju berbagai kota seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

Keberangkatan dibagi dalam dua gelombang, yakni 1.000 peserta diberangkatkan pada Jumat (13/3/2026) dan 3.000 peserta lainnya diberangkatkan pada Senin (16/3/2026).

Para mitra mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis. Terlebih, para mitra dapat membawa maksimal tiga orang keluarga.

“Ya seneng banget sih, jadi bisa hemat biaya lah buat di sana. Biasanya paling ritualnya sungkem, ketemu keluarga, silaturahmi lah. Kan banyak saudara-saudara juga pada mudik, jadi momennya memang pas,” kata salah satu mitra driver Afri ketika ditemui sebelum keberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jumat (13/3/2026).

GoTo menyediakan puluhan bus untuk memberangkatkan mitra dan keluarga menuju kota tujuan. Armada bus yang disediakan pun memiliki fasilitas lengkap untuk memastikan perjalanan aman dan nyaman. Setiap armada yang digunakan juga sudah diperiksa kelaikannya sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan.

Hadir dalam acara pelepasan GoMudik, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia Agus H Yudhoyono. Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi langkah GoTo yang telah mendukung mitra driver untuk berkumpul bersama keluarga.