Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bahagianya Mitra Driver Gojek Bisa Berangkat Mudik Gratis Bareng Keluarga

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |15:49 WIB
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bersama Kemenhub memberangkatkan sekitar 4.000 mitra pemudik menuju kampung halaman. (Foto: dok Istimewa)
JAKARTA - Mitra Driver Gojek dan keluarga berangkat ke kampung halaman secara gratis pada mudik lebaran kali ini. Difasilitasi oleh perusahaan aplikator PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, sekitar 4.000 mitra pemudik berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang menuju kampung halaman masing-masing.

Program mudik gratis yang dinamai GoMudik ini menyediakan lima rute untuk perjalanan mudik dan arus balik, yakni dengan titik awal Jakarta menuju berbagai kota seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

Keberangkatan dibagi dalam dua gelombang, yakni 1.000 peserta diberangkatkan pada Jumat (13/3/2026) dan 3.000 peserta lainnya diberangkatkan pada Senin (16/3/2026).

Para mitra mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis. Terlebih, para mitra dapat membawa maksimal tiga orang keluarga.

“Ya seneng banget sih, jadi bisa hemat biaya lah buat di sana. Biasanya paling ritualnya sungkem, ketemu keluarga, silaturahmi lah. Kan banyak saudara-saudara juga pada mudik, jadi momennya memang pas,” kata salah satu mitra driver Afri ketika ditemui sebelum keberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jumat (13/3/2026).

GoTo menyediakan puluhan bus untuk memberangkatkan mitra dan keluarga menuju kota tujuan. Armada bus yang disediakan pun memiliki fasilitas lengkap untuk memastikan perjalanan aman dan nyaman. Setiap armada yang digunakan juga sudah diperiksa kelaikannya sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan.

Hadir dalam acara pelepasan GoMudik, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia Agus H Yudhoyono. Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi langkah GoTo yang telah mendukung mitra driver untuk berkumpul bersama keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/1/3207193//taspen_tegaskan_komitmen_anti_gratifikasi_jelang_idulfitri_1447_h-35IA_large.jpeg
TASPEN Tegaskan Komitmen Anti Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207180//menhub_dudy-ZUub_large.png
Tinjau 3 Pelabuhan di Banten, Menhub Pastikan Penyeberangan Lancar Jelang Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/25/3207164//mudik-eJdj_large.jpeg
Bawa Kucing Saat Mudik ke Jambi, Ayu Tak Kuasa Kangen Kalau Ditinggal Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/482/3207081//mudik-KOuQ_large.jpg
Pemudik Diimbau Istirahat 30 Menit agar Tetap Fit Selama Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/25/3207059//bandara-KhgB_large.jpg
5 Tips Packing Mudik Lebaran agar Praktis dan Tidak Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207072//mudik_gratis-2NFQ_large.jpg
Pemudik Motor Berkurang dengan Mudik Gratis, 6 Bus Diberangkatkan ke 4 Provinsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement