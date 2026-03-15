Pajak Daerah Perkuat Layanan Publik lewat Pasukan Warna-Warni Ibu Kota

JAKARTA – Di balik wajah ibu kota yang penuh hiruk pikuk dan aktivitas yang padat ada sosok yang selalu bekerja tanpa sorotan, namun perannya begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Jakarta.

Ya, pasukan warna-warni namanya. Mereka adalah garda terdepan pelayanan kota yang menjaga Jakarta tetap bersih, tertata, dan nyaman. Dengan seragam berwarna khas, pasukan ini mudah dikenali di berbagai sudut kota. Mulai dari jalan protokol hingga pemukiman warga, mereka menjalankan tugasnya demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Siapa saja mereka? Yuk, kenalan dengan para pasukan warna-warni.

- Pasukan Oranye bertanggung jawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum, termasuk membersihkan sampah dan menyapu jalan. Peran mereka menjadi fondasi utama dalam menjaga kebersihan kota dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

- Pasukan Biru berperan sebagai pengendali tata air. Mereka merawat saluran air, memperbaiki drainase, serta membersihkan saluran dari tumpukan sampah. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi genangan dan banjir, khususnya saat musim hujan.

- Pasukan Kuning bertugas memperbaiki jalan rusak atau berlubang, memperbaiki trotoar, serta melakukan pemeliharaan fasilitas pendukung mobilitas warga. Keberadaan mereka mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, baik pengendara maupun pejalan kaki.

- Pasukan Hijau bertanggung jawab atas pengelolaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Mereka merawat taman kota, memangkas dan menata pepohonan, hingga menjaga area pemakaman umum. Ruang terbuka hijau yang terawat menjadi ruang publik yang penting bagi masyarakat untuk beraktivitas, berinteraksi, dan beristirahat dari padatnya rutinitas perkotaan.

Pajak Daerah Menopang Pelayanan Kota