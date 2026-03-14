5 Cara Trading Leverage Crypto di Indonesia

JAKARTA - Trading leverage crypto semakin populer di Indonesia karena memberikan peluang keuntungan lebih besar dibandingkan trading spot. Namun, leverage juga memiliki risiko yang lebih tinggi jika tidak digunakan dengan strategi yang tepat.

Oleh karena itu, trader pemula perlu memahami cara kerja leverage, memilih platform yang tepat, serta menerapkan manajemen risiko sebelum mulai trading crypto. Saat ini banyak platform yang bisa kamu gunakan salah satunya adalah Pintu.

Pintu merupakan salah satu aplikasi trading futures yang menyediakan fitur leverage hingga 25x. Tak hanya itu, Pintu juga menawarkan instrumen saham tertokenisasi, emas crypto hingga perak ETF tertokenisasi, sehingga kamu bisa diversifikasi dalam satu platform.

Selain memahami leverage, trader juga perlu mengetahui konsep dasar strategi trading seperti long short artinya membuka posisi beli ketika memperkirakan harga akan naik dan membuka posisi jual ketika memperkirakan harga akan turun.

Dengan strategi tersebut, trader bisa tetap mencari peluang keuntungan meskipun pasar sedang bearish maupun bullish. Untuk melakukan analisa fundamental dan teknikal menjadi hal yang penting untuk memprediksi pergerakan harga suatu aset crypto.

Memahami Konsep Trading Leverage Crypto

Trading leverage merupakan metode perdagangan yang memungkinkan trader membuka posisi lebih besar daripada modal yang dimiliki. Dengan menggunakan leverage, trader dapat meminjam dana dari platform trading untuk meningkatkan nilai transaksi.

Sebagai contoh, jika seorang trader memiliki modal Rp1 juta dan menggunakan leverage 10x, maka ia dapat membuka posisi trading hingga Rp10 juta. Dengan demikian, potensi keuntungan bisa meningkat secara signifikan. Namun di sisi lain, potensi kerugian juga dapat bertambah jika harga bergerak berlawanan dengan prediksi.

Di Indonesia sendiri, perkembangan platform trading crypto semakin pesat. Beberapa aplikasi kini menyediakan fitur derivatif dan futures trading yang memungkinkan pengguna melakukan trading leverage dengan lebih mudah.

Berikut 5 cara trading leverage crypto yang bisa kamu lakukan, di antaranya adalah:

1. Pilih Platform Trading Crypto yang Aman dan Legal