Berkat BRI dan LinkUMKM, Kenes Lalita Sukses Tumbuhkan Bisnis Busana Anak Wastra Khas Jepara

JEPARA – Kenes Lalita merupakan usaha busana anak dari Jepara, Jawa Tengah, yang menyasar kebutuhan sekolah dan acara formal. Produk dikembangkan dengan pendekatan desain yang memadukan unsur tradisi dan tampilan modern, dengan keunggulan pada kenyamanan serta kualitas.

Pemilik usaha Kenes Lalita, Effy Retno Indarwati, mengatakan bahwa usahanya lahir dari inspirasi keluarga yang membentuk arah desain dan cerita di balik produk. “Kenes Lalita berdiri pada tahun 2022, berangkat dari kecintaan saya pada dunia fashion dan terinspirasi oleh anak perempuan saya yang bernama Kenes," ucapnya.

"Awalnya sangat sederhana, saya ingin membuat pakaian anak yang tidak hanya cantik dipandang, tetapi juga nyaman dipakai, fungsional, dan punya nilai cerita," kata Effy.

Sebagai seorang fashion designer yang terbiasa menjahit untuk kebutuhan pribadi, ia melihat peluang untuk menghadirkan busana anak yang dibuat dengan hati dan proses yang bertanggung jawab.

Produk yang paling diminati pelanggan adalah koleksi Gempita Wastra, inovasi Kenes Lalita yang merayakan keindahan Nusantara dalam balutan desain modern untuk anak-anak.

Koleksi tersebut menonjolkan motif batik, menggunakan material berkualitas dan nyaman, menerapkan pemilihan warna yang selektif, serta memberi opsi personalisasi sehingga terasa lebih eksklusif. Daya tarik Gempita Wastra hadir dari perpaduan tradisi dan estetika, menghadirkan busana formal yang tetap stylish untuk kebutuhan sekolah hingga acara anak.