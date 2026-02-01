Advertisement
HOME FINANCE

Lebih dari 1 Dekade Hadir, BRILink Agen Ohim Sukses Berdayakan Warga

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |21:19 WIB
Abdurrohim, mitra BRILink Agen Ohim. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Kebutuhan akan akses layanan keuangan yang mudah dan dekat tidak hanya dirasakan masyarakat di pedesaan, tetapi juga di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang padat.

Hal tersebut dirasakan oleh Abdurrohim, mitra BRILink Agen Ohim yang telah menekuni uusahanya selama lebih dari satu dekade di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Abdurrohim mulai mengelola BRILink Agen sejak 2015, bersamaan dengan peluncuran BRILink Agen. Sebelumnya, dia bersama sang istri menjalankan usaha konter ponsel.

“Waktu itu saya mencari usaha yang memang dibutuhkan banyak orang. Saat melihat peluang menjadi BRILink Agen, saya merasa ini pilihan yang tepat. Selain bisa melayani masyarakat, saya juga berharap usaha ini dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Bermula dari satu konter kecil, dia perlahan membangun kepercayaan pelanggan dengan menjaga kualitas layanan dan memastikan kesiapan transaksi setiap hari.

