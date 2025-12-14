Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital

JAKARTA – Di balik setiap bisnis yang tumbuh, di balik jutaan pesanan saat ini, terdapat satu keputusan besar yang dilakukan yakni keberanian untuk memulai. Merintis di usia yang masih muda, menghadapi keterbatasan, ruang sederhana, tantangan, hingga komitmen untuk terus bertahan bukanlah hal mudah.

Untuk menemani dan mendorong pertumbuhan bisnis para penjual, Shopee memberikan wadah dan juga sorotan bagi anak muda Indonesia dengan berbagai potensi yang luar biasa.

Inilah Sukses Berkarya Sebelum 30, rangkuman kisah perjalanan para generasi muda yang berani membuka peluang, berkarya, dan memberi dampak sebelum usia 30 tahun bersama Shopee.

Selama satu tahun ke belakang, lebih dari puluhan pengusaha muda telah disorot melalui artikel maupun video khusus Sukses Berkarya Sebelum 30 yang Shopee persembahkan. Dari berbagai kategori, mulai dari fashion, kecantikan, home and living, kuliner hingga kerajinan lokal, masing-masing menghadirkan kisah yang mewakili wajah baru UMKM Indonesia.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Tahun ini kami telah melihat banyak anak muda yang semakin menginspirasi, menjadi wajah baru penggerak ekonomi digital."

Mereka tidak hanya menciptakan produk berkualitas, lanjutnya, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menghadirkan kesempatan baru, dan menyalakan harapan bagi banyak orang di sekelilingnya.

"Kami pun bangga bisa menjadi rumah dan teman untuk perjalanan bisnis mereka. Maka dari itu, lewat penayangan video Sukses Berkarya Sebelum 30 yang kami tayangkan di YouTube Shopee Indonesia, dihadirkan sebagai penghargaan untuk mereka, sekaligus ajakan bagi anak muda lain untuk berani mewujudkan mimpi dan mengambil berbagai peluang yang ada," ujarnya.

Cerita Dibalik Perjuangan Pengusaha Muda

Memulai bisnis di usia 20-an, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi jatuh-bangun pertama dalam bisnis. Dengan latar belakang yang berbeda, mereka memulai langkah pertama dari titik awal yang penuh tantangan.

Prosesnya tidak mudah, dibutuhkan waktu dan langkah awal yang berani untuk melalui uji coba berkali-kali, mencari strategi yang tepat, hingga menemukan solusi bisnis yang mampu membuat bisnis tetap bertahan. Seperti kisah para UMKM muda Shopee yang terukir dalam video singkat berdurasi 2:30 menit ini.

- Hairum, Merawat Impian