Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial

Puncak 12.12 Birthday Sale bisa dinikmati mulai dari 11 Desember 2025 pukul 20:00 WIB! (Foto: dok ist)

JAKARTA – Shopee merayakan satu dekade perjalanan bersama pengguna di puncak kampanye 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 dengan penuh kemeriahan! Di momen istimewa ini, Shopee telah bersiap untuk mengajak seluruh pengguna buat ikut seru-seruan bareng sejak detik pertama untuk menikmati ragam penawaran spesial sepanjang hari.

Kamu bahkan bisa mulai duluan menikmati kejutan puncak kampanye 12.12 sejak 11 Desember, loh! Ragam kejutan telah disiapkan Shopee untuk mengapresiasi pengguna, dan semuanya sayang banget buat dilewatkan.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Puncak kampanye 12.12 Birthday Sale selalu menjadi perayaan terbesar Shopee setiap tahun, dan tahun ini terasa semakin istimewa karena kami merayakan 10 tahun perjalanan bersama para pengguna, UMKM, dan brand lokal."

"Melalui kemeriahan penawaran spesial, ragam keseruan fitur di aplikasi, serta berbagai kejutan sepanjang hari, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan," ujarnya.

"Di saat yang sama, kami berharap inisiatif ini dapat terus membuka akses lebih luas bagi jutaan pelaku usaha untuk tumbuh di ekosistem digital yang inklusif," katanya.

Panduan Menikmati Kemeriahan Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale Sepanjang Hari!

Sebagai rangkaian dalam perayaan ulang tahun Shopee ke-10, puncak kampanye 12.12 kali ini hadir dengan lebih spesial! Dimulai dari 11 Desember 2025 pukul 20:00 WIB, pengguna sudah dapat menikmati berbagai keseruan dan keuntungan yang siap menemani sepanjang malam hingga seharian penuh.