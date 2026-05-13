Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Pasar Ekspor ke ASEAN Kian Terbuka, Produk Lokal Mudah Ditemukan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:07 WIB
Akses Pasar Ekspor ke ASEAN Kian Terbuka, Produk Lokal Mudah Ditemukan
Pelaku UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar Asia Tenggara melalui ekosistem digital yang terintegrasi. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA – Pelaku UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar Asia Tenggara melalui ekosistem digital yang terintegrasi. Kondisi ini membuat produk lokal lebih mudah ditemukan oleh konsumen lintas negara.

Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi, kolaborasi antara platform digital dan pelaku usaha sangat penting dalam memperluas akses ekspor produk Indonesia. Langkah tersebut dapat memperkuat ekosistem ekspor nasional sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menembus pasar global.

“Kolaborasi strategis antara platform digital dan pelaku usaha penting untuk memperluas akses pasar ekspor produk Indonesia dan memperkuat daya saing UMKM di pasar global,” ujar Puntodewi, Rabu (12/5/2026).

Sementara itu, Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto menilai banyak brand lokal Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar regional apabila didukung strategi dan ekosistem yang tepat.

“Kami membantu brand lokal berekspansi ke Asia Tenggara secara lebih terstruktur melalui pemanfaatan discovery commerce, data, dan kolaborasi lintas negara,” kata Vonny.

Integrasi ekosistem digital mencatat pertumbuhan GMV dengan peningkatan penjualan dua hingga tiga digit dalam beberapa hari. Penjualan yang didorong melalui fitur penjualan digital bahkan meningkat hingga 50 kali lipat dari basis awal.

Selain memperluas akses pasar, pelaku UMKM juga memperoleh dukungan insight konsumen, strategi konten, serta penguatan ekosistem social commerce di pasar Asia Tenggara.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218077//menko_cak_imin_dan_presiden_prabowo-86PH_large.jpg
Lapor Prabowo, Cak Imin Minta Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM dan Ekraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/11/3217524//bri_salaku_fha_2026-acNK_large.jpg
Naik Kelas, BRI Bawa SALAKU Tembus Pasar Global di FHA 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/25/3217468//park_hyatt-zAvF_large.jpg
Sambut Hari Ibu, Park Hyatt Jakarta Ajak 20 UMKM Lokal di Mother’s Day Artisan Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/11/3217371//bri_umkm_japamo_fha_2026-BDOm_large.jpg
BRI Antar UMKM Papua Japamo Tarik Minat Pembeli Mancanegara di FHA 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/11/3217167//umkm_binaan_bri_casa_grata_tampil_di_fha_2026-H1FG_large.jpg
Casa Grata Bawa Camilan Sehat Tampil di Food and Hospitality Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/455/3216952//konten_kreator-UstJ_large.jpg
Kreator Lokal Jadi Motor Baru Ekonomi Kreatif Digital RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement