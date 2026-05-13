Prabowo Minta UMKM Naik Kelas, Anggaran Rp1 Triliun hingga Sertifikasi SNI Disiapkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta.

Cak Imin mengatakan pemerintah telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran dan promosi produk UMKM.

“Tahun ini akan ditambah anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan Insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan yang mendorong tumbuh kembang UMKM,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dengan mitra strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas, UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional,” kata Leontinus.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong percepatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM agar lebih siap mengembangkan usahanya,” ujarnya.

(Feby Novalius)

