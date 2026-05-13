Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta UMKM Naik Kelas, Anggaran Rp1 Triliun hingga Sertifikasi SNI Disiapkan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:00 WIB
Prabowo Minta UMKM Naik Kelas, Anggaran Rp1 Triliun hingga Sertifikasi SNI Disiapkan
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. (Foto: Okezone.com/Kemenko PM)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta.

Cak Imin mengatakan pemerintah telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran dan promosi produk UMKM.

“Tahun ini akan ditambah anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan Insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan yang mendorong tumbuh kembang UMKM,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dengan mitra strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas, UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional,” kata Leontinus.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong percepatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM agar lebih siap mengembangkan usahanya,” ujarnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218171//pelabuhan-Iuz4_large.jpg
Akses Pasar Ekspor ke ASEAN Kian Terbuka, Produk Lokal Mudah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218117//prabowo_cak_imin-cSez_large.jpg
Prabowo Soroti Penyaluran Bansos PKH hingga Bantuan Tunai yang Belum Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218077//menko_cak_imin_dan_presiden_prabowo-86PH_large.jpg
Lapor Prabowo, Cak Imin Minta Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM dan Ekraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/11/3217524//bri_salaku_fha_2026-acNK_large.jpg
Naik Kelas, BRI Bawa SALAKU Tembus Pasar Global di FHA 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/25/3217468//park_hyatt-zAvF_large.jpg
Sambut Hari Ibu, Park Hyatt Jakarta Ajak 20 UMKM Lokal di Mother’s Day Artisan Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217450//presiden_prabowo_subianto-VBLj_large.jpg
Prabowo: Indonesia Kini Dihormati Dunia karena Swasembada Pangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement