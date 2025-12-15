Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |14:13 WIB
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Penulis buku Indonesia Naik Kelas, Dany Amrul Ichdan. (Foto: dok MIND ID)
A
A
A

DEPOK – Gagasan mengenai pentingnya hilirisasi sebagai jalan strategis membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah kembali mengemuka dalam kegiatan bedah buku Indonesia Naik Kelas. 

Acara ini digelar di Balairung Universitas Indonesia, Depok, pada Jumat (12/12), dan dihadiri oleh kalangan akademisi, praktisi industri, hingga pemangku kebijakan. Buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak lagi dapat dipandang sebatas proyek industrialisasi semata. 

Dalam paparannya, Dany menyampaikan bahwa hilirisasi harus ditempatkan sebagai strategi ekonomi nasional yang terintegrasi untuk memonetisasi kekayaan sumber daya alam, memanfaatkan bonus demografi, serta memperkuat posisi geopolitik Indonesia yang semakin strategis di tengah dinamika global. 

Menurut Dany, selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun belum mampu mengelolanya secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sulit naik kelas dan bersaing dengan negara-negara maju.

Melalui bukunya, Dany memperkenalkan kerangka DAI (Distinctive, Adaptive, Inclusive) sebagai fondasi pengembangan industri nasional. Konsep distinctive menekankan pentingnya keunggulan khas Indonesia berbasis sumber daya dan karakter lokal. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement