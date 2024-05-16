Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tukang Parkir Sulit Ditindak, Alfamidi: Ini Bersinggungan dengan Masyarakat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:38 WIB
Tukang Parkir Sulit Ditindak, Alfamidi: Ini Bersinggungan dengan Masyarakat
Parkir Liar Sulit Ditindak Tegas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) menyoroti oknum parkir liar di gerai Alfamidi. Di mana tindakan tegas terhadap aksi parkir liar telah dilakukan, namun belum memberi efek jera terhadap para juru parkir ilegal tersebut.

“Jadi, kita sudah lakukan tindakan-tindakan tegas, tapi memang masih ada beberapa parkir liar ini yang kembali lagi, jadi memang (kita) harus intens, ya,” kata Direktur PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), Afid Hermeily, dalam Public Expose, Kamis (15/5/2024).

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan warga lingkungan setempat untuk menertibkan parkir liar. Setidaknya sebaran gerai Alfamidi yang memiliki parkir ilegal juga telah dipetakan, baik yang ada di dalam dan luar lingkungan perumahan.

Bagi Afid, tindakan tegas lebih lanjut akan terus dilakukan, meski tidak dihiraukan oleh oknum parkir liar. Pilihan ini diambil karena menyangkut kenyamanan konsumen.

Pendekatan persuasif juga dilakukan kepada warga lingkungan sekitar, yang diharapkan dapat ikut mengedukasi warganya yang kebetulan ada di balik aktivitas parkir liar tersebut

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
