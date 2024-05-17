Advertisement
HOME FINANCE

Tingkatkan Penggunaan Biaya Operasional, BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:53 WIB
Tingkatkan Penggunaan Biaya Operasional, BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab
BPJS Ketenagakerjaan terima penghargaan dari Grab Indonesia. (Foto: dok BPJS Ketenagakerjaan)
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan raih penghargaan Best Nation Wide Collaboration pada ajang Grab Business Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia.

Penghargaan tersebut diraih oleh BPJS Ketenagakerjaan karena telah melakukan transformasi dalam mendigitalisasi penggunaan kendaraan operasional mereka melalui kerja sama dengan Grab For Business di 63 kantor cabang dan delapan kantor wilayah di seluruh Indonesia.

Atas kerja sama tersebut juga, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran operasional hingga 15 persen.

Dalam keterangannya kepada pers, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi mengatakan, penghargaan ini selain sebagai sebuah prestasi namun juga dapat memperlihatkan bagaimana pihaknya selalu berupaya meningkatkan kinerja institusi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya Grab.

“Terima kasih kepada Grab atas penghargaan ini, kami sebagai badan yang diamanahkan untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
