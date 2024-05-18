Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! BUMN Buka Lowongan Kerja Khusus Diaspora Indonesia, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |07:05 WIB
JAKARTA – Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata membawa kabar baik mengenai lowongan kerja bagi Bakti Diaspora warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

Rekrutmen tersebut dapat diikuti oleh WNI yang telah menempuh pendidikan formal di luar negeri. Jumlah lowongan kerja yang dibuka oleh 12 perusahaan pelat merah terdapat 135.

“Program Bakti Diaspora untuk Indonesia ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi BUMN untuk dapat menarik dan merekrut para diaspora sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi perusahaan melalui proses seleksi yang telah kami siapkan,” kata Tedi, (17/5/2024).

Job function yang dibutuhkan antara lain IT Security, Investor Relations, Data Scientist, Sustainability Specialist, Nano Technology dan International Trading.

Perihal proses rekrutmen dan hasil pengumuman, Tedi menjelaskan bahwa akan dilakukan secara daring (online) melalui laman resmi magentaku.id/diaspora.

Telusuri berita finance lainnya
