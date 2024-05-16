Taiwan Harap Kerjasama dan Investasi dengan Indonesia Bisa Ditingkatkan

JAKARTA - Taiwan Expo 2024 resmi digelar mulai 16 hingga 18 Mei 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Taiwan berharap terjalinnya kerjasama antara perusahaan Taiwan dan Indonesia.

Taian Expo 2024 sukses dibuka pada pagi ini, 16 Mei 2024. Para pengunjung pameran dapat melihat dan mencoba berbagai produk Taiwan yang berfokus pada bidang medis, teknologi, makanan halal hingga produk ramah lingkungan.

Pihak Taiwan sendiri memaparkan alasannya memilih Indonesia sebagai tempat untuk menggelar Taiwan Expo 2024, yang tidak lain karena Indonesia sendiri merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

“Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan partner yang penting bagi Taiwan dalam investasi langsung di belahan dunia ini. Itulah mengapa kita sangat mementingkan perdagangan dan hubungan investasi kami dengan Indonesia,” Ungkap James C Huang Kepala Komisaris Taiwan Eksternal Trade Development Council (TAITRA), Kamis (16/5/2024).

James juga mengungkap target dari Taiwan Expo 2024, yakni menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia.