HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kecanggihan Teknologi di Taiwan Expo 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:24 WIB
Intip Kecanggihan Teknologi di Taiwan Expo 2024
Taiwan Expo 2024 Resmi Dibuka di JCC. (Foto: okezone.com/MPI)
JAKARTA- Taiwan Expo 2024 resmi dibuka, hari ini di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Pameran produk inovatif ini hadir dengan mengusung konsep Smart, Green, dan Halal.

Representative, Taipei Economic and Trade Office Mr John C. Chen mengaku senang bisa kembali menyelenggarakan pameran ini setelah beberapa tahun absen lantaran pandemi Covid-19.

Dia menyampaikan bahwa di tahun ini, Taiwan Expo 2024 secara khusus membawa semangat baru yang mencakup 'Smart Manufacturing’, 'Smart Medical', 'Green & Sustainable', ‘Halal', dan juga 'Smart Lifestyle’.

"Saya sangat senang bisa kembali di sini setelah absen karena pandemi Covid-19. Di Taiwan Expo 2024 ini, kita bisa lihat beragam inovasi dari 130 perusahaan terkemuka asal Taiwan," kata Chen dalam sambutannya.

Chen melanjutkan, Taiwan Expo 2024 siap memamerkan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi dengan tujuan untuk menciptakan kerja sama yang lebih saling menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan.

Menurutnya, dengan hadirnya kecanggihan teknologi dari Taiwan, diharapkan akan melengkapi pasar Indonesia yang luas, sehingga pada akhirnya juga menghadirkan banyak peluang untuk kolaborasi industri bilateral.

Untuk diketahui, Taiwan Expo 2024 diadakan mulai Kamis, 16 Mei 2024 hingga Sabtu, 18 Mei 2024 di JCC Senayan, mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIB setiap hari. Pameran ini isa diakses tanpa dipungut biaya alias gratis.

