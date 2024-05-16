Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Taiwan Expo 2024 Jadi Ajang RI-Taiwan Tingkatkan Kerja Sama Industri

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:18 WIB
Taiwan Expo 2024 Jadi Ajang RI-Taiwan Tingkatkan Kerja Sama Industri
Taiwan Expo 2024 pererat hubungan dengan RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Taiwan Expo 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), menjadi ajang bagi Indonesia dan Taiwan mempererat hubungan.

"Taiwan Expo 2024 diciptakan sebagai ajang bagi Taiwan dan Indonesia untuk mempererat hubungan, menciptakan peluang sosialisasi, dan meningkatkan kerja sama industri," kata Mr. James C. F. Huang selaku Chairman, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) di JCC Senayan, Kamis (16/5/2024).

"Indonesia dan Taiwan terbukti sebagai mitra yang saling melengkapi, dengan visi bersama menuju masa depan yang lebih cerdas, hijau, dan baik," tambahnya.

Lebih lanjut kata dia di tahun ini, sebanyak 130 perusahaan terkemuka Taiwan turut serta memamerkan ragam produk inovatif dan berkualitas dengan tujuan untuk menciptakan kerja sama yang lebih saling menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan.

Menurutnya, dengan hadirnya kecanggihan teknologi dari Taiwan, diharapkan akan melengkapi pasar Indonesia yang luas, sehingga pada akhirnya juga menghadirkan banyak peluang untuk kolaborasi industri bilateral.

Taiwan Expo 2024 sendiri diadakan mulai Kamis, 16 Mei 2024 hingga Sabtu, 18 Mei 2024 di JCC Senayan, mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIB setiap hari. Pameran ini isa diakses tanpa dipungut biaya alias gratis.

Halaman:
1 2
