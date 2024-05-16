Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Jadi Negara Maju, Ekonomi Harus Tumbuh 8%

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:12 WIB
Indonesia Jadi Negara Maju, Ekonomi Harus Tumbuh 8%
Menko Airlangga Hartarto soal Ekonomi RI. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% hingga 8% lebih pada tiga tahun ke depan untuk menjadi negara maju pada 2045.

Pernyataan Airlangga tersebut menanggapi presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen pada dua hingga tiga tahun ke depan di bawah pemerintahannya.

"Dua-tiga tahun ke depan memang dalam RPJMN kita kalau kita mau jadi negara maju di 2045, kita tumbuh harus di atas 6%-7%-8%," kata Airlangga usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara, Kamis (16/5/2024).

Menurut Airlangga, situasi perekonomian dunia dalam dua hingga tiga tahun akan berubah, begitu juga dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini.

Airlangga menilai jika kondisi geopolitik aman, Indonesia bisa memanfaatkan bantalan fiskal yang selama ini dilakukan untuk subsidi dan bantuan sosial lainnya.

"Perang enggak ada yang tahu," kata Airlangga saat ditanya soal situasi perang antarnegara saat ini.

Halaman:
1 2
