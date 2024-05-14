Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Strategis Nasional Diharapkan Jadi Backbone Transformasi Ekonomi RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |14:26 WIB
Proyek Strategis Nasional Diharapkan Jadi <i>Backbone</i> Transformasi Ekonomi RI
Menko Airlangga Hartarto soal Proyek Strategis Nasional. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek strategis nasional (PSN) diharapkan menjadi backbone transformasi perekonomian.

Menurut Airlangga, dalam Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN ini adalah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyesuaikan daftar proyek nasional yang rampung tahun ini dan yang dilanjutkan di periode berikutnya adalah tidak membutuhkan APBN.

"Nah dari project strategis ini diharapkan daripada backbone transformasi perekonomian dan komitmen daripada para stakeholder dari menyelesaikan program diharapkan bisa selesai pada waktunya," kata Airlangga dalam Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, secara kumulatif 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek serta 3 program dalam tahap konstruksi.

"Realisasi yang selesai senilai Rp1.614 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 2,71 juta orang," ujar Airlangga.

Halaman:
1 2
