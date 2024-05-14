Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

41 Proyek Strategis Jokowi Senilai Rp554 Triliun Masih Terkendala Izin

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |14:14 WIB
41 Proyek Strategis Jokowi Senilai Rp554 Triliun Masih Terkendala Izin
41 Proyek Strategis Terkendala Izin. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan penyelesaian 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun ini. Nilai keseluruhan proyek tersebut Rp554 triliun.

Airlangga mengungkapkan, 41 proyek masih terkendala seperti perizinan hingga isu pengadaan lahan.

"Ke depan ada target penyelesaian PSN yang harus diselesaikan 2024 itu ada 41 proyek dengan nilai Rp554 triliun yang harus diselesaikan perizinannya, isu kehutanannya, pengadaan lahan, pembiayaannya dan proses konstruksinya," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di tengah Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Secara kumulatif, 198 proyek telah selesai sejak 2016. Total realisasinya mencapai Rp 1.614 triliun dengan melibatkan tenaga kerja 2,71 juta orang. Ada 44 proyek dan 3 program masih dalam tahap konstruksi.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan proyek mineral kritis sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi Rp 248 triliun, yang terbagi atas hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, alumina, dan pasir besi menjadi pig iron.

Pembangunan PSN yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan di periode berikutnya adalah Proyek Strategis yang tidak membutuhkan APBN, seperti PIK dan BSD. Artinya, proyek-proyek tersebut mendapat dukungan dari sisi insentif untuk pengurusan tanah dan kemudahan perolehan izin.

Dari 41 target PSN di tahun ini, menurut Airlangga, ada beberapa isu strategis yang masih harus diselesaikan, yakni perizinan dan pengadaan lahan.

Halaman:
1 2
