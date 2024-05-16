Taiwan Expo 2024, Tingkatkan Kerjasama Perdagangan dan Investasi dengan RI

JAKARTA - Taiwan International Trade Administration (TITA) dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) akan kembali menyelenggarakan Taiwan Expo 2024. Agenda ini digelar pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan hari ini, Deputy Executive Director TAITRA, Keven Cheng menyebutkan bahwa sebanyak 130 perusahaan terkemuka Taiwan siap memamerkan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi dengan tujuan menciptakan kerja sama yang lebih saling menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2024), Keven Cheng lantas menyoroti pesatnya perdagangan antara Indonesia dan Taiwan. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-13 mitra dagang terbesar Taiwan. Kecanggihan teknologi Taiwan melengkapi pasar Indonesia yang luas, sehingga menghadirkan banyak peluang untuk kolaborasi industri bilateral.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, Indonesia memiliki beragam keunggulan seperti sumber daya manusia yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah. Wilayah Indonesia pun disebutnya telah menjadi pusat rantai nilai manufaktur dan produksi ASEAN dan akan memainkan peran penting di masa depan.

Acara konferensi pers tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah asosiasi di Indonesia antara lain seperti Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), serta Intelligent Transport System (ITS) Indonesia.

Para perwakilan asosiasi Indonesia tersebut menegaskan kekaguman mereka atas kemampuan inovatif perusahaan-perusahaan Taiwan, dan menyatakan keyakinan bahwa Taiwan Expo akan menjadi platform penting, untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan dari kedua belah pihak.