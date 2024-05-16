Taiwan Expo 2024, Hadirkan 130 Perusahaan dengan Layanan Kesehatan Cerdas hingga Industri Hijau

JAKARTA - Taiwan Expo 2024 resmi dibuka, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Masyarakat bisa melihat langsung berbagai pameran produk inovatif dari 130 perusahaan terkemuka asal Taiwan.

Pameran menampilkan lima tema utama, yaitu 'Smart Manufacturing’, 'Smart Medical', 'Green & Sustainable', ‘Halal', dan 'Smart Lifestyle’. Dikatakan bahwa tema ini didasari oleh kebijakan nasional Indonesia, permintaan pasar, dan tren konsumen.

Pengunjung bisa melihat ragam produk unggulan Taiwan seperti T-Skin dari Touché Solutions, yang dapat meningkatkan keselamatan manusia-robot dan produk Dongle Hestia NTN dari COMPAL yang berfungsi mengoptimalkan IoT satelit untuk pasar energi terbarukan.

BACA JUGA: Intip Kecanggihan Teknologi di Taiwan Expo 2024

Ada juga produk inovatif di industri ‘Smart Medical’ berupa solusi layanan kesehatan cerdas seperti Sistem RETINA dari EPED Inc. untuk membantu ahli bedah, dan V5 Pulmonary Image Software dari V5med Inc yang berfungsi sebagai alat untuk pendeteksi kanker paru-paru dini.

Tidak berhenti di situ, Taiwan Expo 2024 juga menampilkan produk dari lini industri ‘Green & Sustainable’, berupa pompa submersible dari HCP Pump dan Taiwan Plants Fiber Tech Alliance, di mana kedua produk tersebut menampilkan material komposit yang ramah lingkungan.

Kursi pijat canggih dari Tokuyo Biotech, pemancar/penerima AV wireless dari PX Digital, dan perlengkapan gaming dari GIGA-BYTE tampil mewakili industri ‘Smart Lifestyle.’ Tak lupa produk industri 'Halal' yang mencakup saus sambal dari Pao Chi Chung, serta teh buah kundur Yongliang Old Man's Home dari Forever Sweety Sugar.