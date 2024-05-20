Elon Musk Sebut Angin dan Matahari Sebagai Sumber Energi Masa Depan

JAKARTA - CEO SpaceX Elon Musk menilai angin hingga matahari bisa menjadi sumber energi di masa depan. Hal ini disampaikan pada acara World Water Forum ke- 10 di Bali.

Elon Musk mengatakan, matahari hingga angin menjadi sumber energi yang cukup potensial sebagai sumber energi baru untuk menggeser ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang bisa habis dalam jangka waktu tertentu.

"Saya pikir masa depan energi berkelanjutan yang besar ada di depan kita. Saya pikir energi matahari sangat diremehkan dalam hal kemampuannya (menghasilkan energi)," ujar Elon Musk dalam di acara WWF ke 10 di Bali, Senin (20/5/2024).

Selain matahari, sumber energi yang masih tersimpan cukup besar untuk masa depan adalah pemanfaatan energi angin. Namun kedua sumber energi terbarukan itu masih harus tetap dikombinasikan dengan pemanfaatan baterai sebagai media penyimpanan energi.

Sebab menurutnya, matahari maupun angin tentu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim di suatu wilayah. Sehingga ketika sinaran matahari terhalang oleh awan yang membuat sulit solar panel menangkan panas, bisa dikonvergensikan dengan listrik yang tersimpan dalam baterai.