Jelang Idul Adha, Stok Hewan Kurban Sultra Mencukupi

JAKARTA – Stok hewan kurban di Sulawesi Tenggara mencukupi menjelang Idul Adha. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menjelang peringatan Idul Adha melakukan pengecekan atas ketersediaan stok hewan kurban.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Sultra memiliki banyak kekayaan alam yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor peternakan sehingga dapat diproyeksikan menjadi salah satu kantong ternak nasional. Selain itu, ketersediaan lahan peternakan Sultra juga sangat luas.

"Berdasarkan data nasional, diketahui bahwa angka populasi ternak kita mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, Sultra dapat menjadi salah satu sentra produksi ternak untuk mendukung program swasembada daging nasional," ungkapnya, Senin (20/5/2024).

Pj Gubernur selanjutnya mengatakan bahwa pengecekan atas stok ketersediaan hewan kurban jelang peringatan Idul Adha 1445 H / 2024 M merupakan hal yang penting sehingga hal ini dapat diketahui oleh masyarakat.

"Idul Adha 1445 H / 2024 M Insya Allah akan kita peringati pada tanggal 17 Juni 2024 mendatang. Menjelang sebulan kedepan, kita perlu cek ketersediaan stok hewan kurban di Sultra sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya," ujar Pj Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan La Ode Muhammad Rusdin Jaya mengungkapkan bahwa ketersediaan daging dan hewan kurban di Provinsi Sultra tergolong aman dan mencukupi.

"Saat ini, ketersediaan hewan kurban tahun 2024 sebanyak 12.896 ekor, terdiri dari 10.419 ekor sapi dan 2.477 ekor kambing," ungkap Rusdin.