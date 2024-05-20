Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Bansos Beras 10 Kg, Stok Bulog Sisa 1,85 Juta Ton

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:34 WIB
Penyaluran Bansos Beras 10 Kg, Stok Bulog Sisa 1,85 Juta Ton
Stok beras bulog cukup untuk bansos (Foto: Okezone)
JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kg dipastikan aman karena stok Bulog mencukupi. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) mencukupi.

Hingga saat ini pasokan beras yang diamankan perusahaan mencapai 1,85 juta ton. Menurutnya, sebagian dari total stok beras masih akan digunakan untuk bansos beras (bansos) 10 kilogram, dimana akan dialokasikan hingga Juni mendatang.

“Stok Bulog 1,85 juta ton untuk beras, tapi dugaan saya minggu ini sedikit turun karena ada bantuan pangan April-Juni akan disalur saat ini,” ujar Bayu saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Adapun, jumlah serapan gabah perusahaan per 19 Mei 2024 mencapai 1.050.000 ton atau 535.000 ton setara beras.

Meski begitu, angka serapan gabah sedikit lebih renda dibandingkan dengan pengadaan 2023 atau lebih tinggi dibandingkan 2022. Menurutnya, fluktuatif jumlah pedagang gabah disebabkan oleh kondisi musim tanam padi (MT).

Halaman:
1 2
