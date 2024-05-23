Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham dengan Cuan Besar Sepekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:22 WIB
Daftar 10 Saham dengan Cuan Besar Sepekan
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selama pekan pendek perdagangan periode 20-22 Mei 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 1,30% menjadi berada pada level 7.222,382 dari 7.317,238 pada penutupan pekan yang lalu.

Berbeda dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham tiga hari ini, dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang naik 39,06%.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini hanya ada sektor energi 2,61%, konsumer non siklikal 1,01%, healthcare 0,28%, teknologi 0,24%.

Sementara mayoritas indeks sektoral melemah dengan barang baku 0,25%, industri 0,87%, konsumer siklikal 2,26%, finansial 3,07%, properti & real estate 0,91%, infrastruktur 0,71%, transportasi & logistik 2,27%.

Berdasarkan data BEI, Kamis (23/5/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang naik 39,06% di level Rp178.000.

Emiten tambang batu bara dan pembangkitan listrik itu kabarnya berencana melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:10. Saat ini DSSA merupakan emiten paling mahal di bursa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement