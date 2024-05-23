Daftar 10 Saham dengan Cuan Besar Sepekan

JAKARTA - Selama pekan pendek perdagangan periode 20-22 Mei 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 1,30% menjadi berada pada level 7.222,382 dari 7.317,238 pada penutupan pekan yang lalu.

Berbeda dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham tiga hari ini, dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang naik 39,06%.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini hanya ada sektor energi 2,61%, konsumer non siklikal 1,01%, healthcare 0,28%, teknologi 0,24%.

Sementara mayoritas indeks sektoral melemah dengan barang baku 0,25%, industri 0,87%, konsumer siklikal 2,26%, finansial 3,07%, properti & real estate 0,91%, infrastruktur 0,71%, transportasi & logistik 2,27%.

Berdasarkan data BEI, Kamis (23/5/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang naik 39,06% di level Rp178.000.

Emiten tambang batu bara dan pembangkitan listrik itu kabarnya berencana melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:10. Saat ini DSSA merupakan emiten paling mahal di bursa.