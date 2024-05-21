350 Saham Merah, IHSG Melemah ke Level 7.186

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 80,65 poin atau 1,11% ke level 7.186,03.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (21/5/2024), terdapat 211 saham menguat, 350 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 15,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,87% ke 891,581, indeks JII turun 1,17% ke 525,225, indeks IDX30 turun 2,02% ke 448,482 dan indeks MNC36 turun 2,19% ke 333,709.

Untuk indeks sektoral semua kompak melemah yakni energi 0,47%, barang baku 0,09%, industri 0,9%, non siklikal 0,04%, siklikal 1,62%, kesehatan 1,31%, keuangan 1,54%, properti 1,17%, teknologi 0,93%, infrastruktur 0,27%. Namun hanya sektor transportasi yang menguat dengan 0,67%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 17,02% ke Rp165, PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 15,00% ke Rp92 dan saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) naik 12,58% ke Rp850.