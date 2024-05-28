Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Selangit Rio Haryanto saat Jadi Pembalap F1

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:03 WIB
Ternyata Segini Gaji Selangit Rio Haryanto saat Jadi Pembalap F1
Ilustrasi gaji Ro Haryanto ( Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji selangit Rio Haryanto saat jadi pembalap F1. Adapun, namanya menjadi pembahasan dikarenakan resmi melamar sang kekasih, Athina Papadimitriou yang merupakan keponakan dari Menteri Pariwisata dan Kreatif Sandiaga Uno.

Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai sosoknya hingga gajinya sebagai pembalap. Lantas berapa gaji?

Ternyata segini gaji selangit Rio Haryanto saat jadi pembalap F1 hingga miliaran. Dia dikabarkan mendapatkan gaji sebesar Rp2 miliar selama di Manor Racing. Apalagi, dikabarkan menerima bayaran sebesar Rp452 miliar di musim yang sama.

Sebagai informasi, Rio Haryanto, pembalap pertama Indonesia yang tampil di ajang Formula One (F1). Dia direkrut oleh Manor Racing. Kontraknya berdurasi selama semusim kala itu. Dengan begitu, Rio Haryanto dijadwalkan mentas di 21 balapan yang tersedia pada musim itu.

Kesuksesan Rio Haryanto mendapat tempat di ajang F1 pun tentu saja jadi sorotan. Sayangnya, kontrak yang sudah disepakati tak berjalan semestinya.

Halaman:
1 2
