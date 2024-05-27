Gaji ke-13 PNS Cair Juni 2024, Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp50,8 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani siapkan Anggaran buat Gaji ke 13 PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri hingga pensiunan akan cair pada Juni 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, besaran anggaran gaji ke-13 ini hampir sama dengan tunjangan hari raya (THR) tahun lalu saat Idulfitri, sehingga bisa diperkirakan detailnya.

"Untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri yang dikeluarkan langsung oleh APBN yang menjadi aparatur pusat itu nanti ada Rp18 triliun," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).

Isa melanjutkan, untuk ASN daerah yang Kemenkeu salurkan dari APBN melalui transfer daerah itu Rp21,1 triliun.

Kemudian untuk pensiunan kita juga memberikan pensiunan ke-13 ini beban dari APBN pusat langsung dari bendahara umum negara Rp11,7 triliun.

"Jadi totalnya kami perkirakan Rp50,8 triliun," pungkas Isa.