HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Pekerja Dipotong Buat Simpanan Tapera, Jokowi: Semua Dihitung Mampu Atau Enggak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:44 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal gaji pekerja swasta yang akan potongan tambahan untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ).

Jokowi menyebut semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.

"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respon ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
