Segini Harta Kekayaan Destry Damayanti, Calon Tunggal Deputi Gubernur Senior BI Pilihan Jokowi

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Destry Damayanti, calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) pilihan Presiden Jokowi.

Jokowi kembali mengusulkan Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029.

Hal ini tertuang dalam Surat Presiden R-17/Pres/05/2024 yang disampaikan ke DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan untuk melakukan fit and proper test terhadap Destry Damayanti.

"Kami baru akan menjadwalkan fit and proper. Besok rapat internal komisi untuk menetapkan jadwal," ujar Dolfie saat dihubungi MNC Portal, Senin (27/5/2024).

Sebagai informasi, Destry Damayanti saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Masa jabatan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 akan berakhir pada 7 Agustus 2024.

Lalu berapa harta kekayaan Destry Damayanti? Berikut ulasannya:

Harta Kekayaan Destry Damayanti

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Destry Damayanti mencapai Rp46.553.472.100 atau Rp46,5 miliar. Harta kekayan Destry Damayanti dilaporkan pada 2 Maret 2023 untuk Periodik 2022.

Harta kekayaan Destry Damayanti terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp19.818.260.000 atau Rp19,8 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor hingga Pandeglang.

Destry mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp1.023.000.000 atau Rp1,023 miliar yang terdiri dari motor Honda Beat, mobil Toyota Vellfire hingga sepeda lipat listrik.

Harta bergerak lainnya Rp4,14 miliar, surat berharga Rp16,07 miliar, kas dan setara kas Rp6,03 miliar, harta lainnya Rp681,9 juta, sehingga sub total Destry mencapai Rp47,7 miliar.

Namun, Destry tercatat mempunyai utang Rp1,21 miliar, sehingga total harta kekayaan Destry mencapai Rp46.553.472.100 atau Rp46,5 miliar.