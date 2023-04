JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan rencananya untuk mendorong digitalisasi keuangan digital.

Menurutnya, digitalisasi sudah teruji mampu mendorong perekonomian dan juga mendorong produktivitas di Indonesia.

"Kita akan sama-sama bergandengan tangan ke depan untuk mendorong digitalisasi ekonomi keuangan digital. Bergandeng tangan semuanya, pengguna, otoritas dan juga media tentunya," kata Filianingsih kepada awak media di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Dia menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha sebaik mungkin agar digitalisasi keuangan digital bisa terealisasi.

"Saya selalu ngomong sama temen-temen quotes saya itu do your best better, kalau hari ini kita sudah merasa ini sudah best tapi kita tahu besok bisa lebih better lagi," ujarnya.

Sebagai informasi Filianingsih bukan orang baru yang mendorong digitalisasi keuangan. Diketahui sebelumnya Filianingsih merupakan salah seorang dibalik peluncuran produk digital BI, seperti QRIS dan BI-FAST. Keduanya terangkum dalam Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menavigasi proses transformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital.

Selain itu, Filianingsih memiliki pengalaman yang sangat kuat dalam payment system. Hal itu juga yang mendorong Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memilih Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). “Ibu Filianingsih selama ini punya pengalaman yang sangat kuat dalam payment system (sistem pembayaran) dan digitalization (digitalisasi),” ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

