HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta Gaji Dipotong Buat Iuran Tapera, dari Daftar Pekerja hingga Besarannya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:24 WIB
Fakta Gaji Dipotong untuk Iuran Tapera. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gaji pekerja akan dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. 

Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam Pasal 15 PP 21/2024. Dalam Pasal 15 ayat 1 PP itu disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Okezone merangkum fakta menarik terkait besaran gaji yang dipotong untuk iuran tersebut, Selasa (28/5/2024):

1. Pekerja yang Jadi Peserta

Pada Pasal 5 PP Tapera itu telah diatur bahwa setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau yang sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum maka wajib menjadi peserta Tapera.

Bahkan, pada pasal 7, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN melainkan pegawai swasta dan pekera lain yang menerima gaji atau upah.

2. Yang Bayar Iuran Tapera

Pada pasal 14 tertuang bahwa simpanan peserta pekerja untuk Tapera ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer.

3. Hitung-hitungan potongan gaji

Besaran simpanan peserta itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja, dan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri.

Halaman:
1 2
