Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |22:54 WIB
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
Komite Tapera Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Keanggotaan Komite BP Tapera yang baru. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

1. Perubahan Susunan Anggota Tapera

Lebih lanjut, dalam Keppres tersebut dijelaskan perubahan susunan Keanggotaan Komite Tapera ini menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029.

Adapun dalam beleid tersebut dijelaskan, Keanggotan Komite Tapera yang baru terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

2. Anggota Komite

Selain itu, anggota Komite juga terdiri dari Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota komite, dan dari unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota Komite.

"Masa jabatan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (24/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070599/pekerja-gaji-di-atas-umr-wajib-ikut-tapera-tip56cXrpP.jpeg
Pekerja Gaji di Atas UMR Wajib Ikut Tapera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement