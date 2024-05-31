Advertisement
HOME FINANCE

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Semua Peserta Akan Terlayani

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |10:18 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Semua Peserta Akan Terlayani
BPJS Ketenagakerjaan jamin semua peserta akan terlayani sepenuhnya (Foto: Dok BPJS Ketenagakerjaan)
JAKARTA-Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Banten, menjamin semua peserta yang datang ke kantor cabang untuk mengklaim manfaat jaminan akan terlayani sepenuhnya. Hal ini menanggapi adanya pemberitaan terkait dengan sulitnya cairkan klaim JKM.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Kunto Wibowo mengatakan, seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Banten terus alami kenaikan antrean untuk berbagai macam layanan termasuk pengajuan klaim.

"Pasca hari raya memang selalu alami lonjakan, apalagi yang klaim program JHT (Jaminan Hari Tua-red) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) banyak karena dampak adanya perusahaan yang cabut," katanya saat memberikan klarifikasi di Kantor Cabang Serang BPJS Ketenagakerjaan,pada Kamis (30/5/2024).

 BACA JUGA:

Tentu pihaknya tak tinggal diam. Untuk meningkatkan kapasitas layanan, pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan yang adaptif dan fleksibel. Dimana pihaknya telah membuka kantor layanan pada pukul 07.30 WIB.

Halaman:
1 2 3
