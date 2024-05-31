Sri Mulyani Jadi Menteri Pertama Didatangi Tim Transisi Prabowo-Gibran, Sudah Direstui Jokowi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi instansi pertama yang disambangi oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kedatangan tim gugus tugas yang dipimpin oleh Sufmi Dasco sebagai ketua dan Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua serta beranggotakan tokoh-tokoh penting dari kelompok politisi dan profesional itu untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

"Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan dirinya telah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru kelak.

"Saya sendiri sebagai Menkeu terus diminta Pak Jokowi dan sudah diketahui Pak Jokowi akan ada pertemuan dan dia minta diintensifkan dan dikoordinasikan dan makanya ada arahan dari Pak Presiden dan Pak Prabowo," jelas Sri Mulyani

Menurutnya, Presiden Jokowi dan Prabowo terus berkomunikasi dengan jajaran Kemenkeu. Oleh karena itu, dia menegaskan pihaknya siap menjaga APBN dan menjalankan program secara berkelanjutan.