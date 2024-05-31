Jokowi Siap Groundbreaking IKN Tahap 6 pada 4-5 Juni, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut groundbreaking tahap 6 akan diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juni. Pada groundbreaking tahap ini proyek yang akan dibangun utamanya dari sektor pendidikan.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan pada groundbreaking tahap 6 ini rencananya akan ada investasi asing perdana yang akan masuk ke IKN. Misalnya Stanford University untuk membangun pusat riset dan pendidikan di IKN.

BACA JUGA: Waskita Kebut Pengerjaan Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A Jelang HUT Kemerdekaan RI

"Tanggal 4-5 Juni rencananya ada Groundbreaking dengan Presiden. Itu sudah ada dari Stanford University, itu ikut yang ini, bangun pusat riset dan pendidikan," ujar Jaka Santos saat ditemui usai acara BUMN Government Logistics Gathering di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Lebih lanjut, Jaka Santos menjelaskan ada beberapa pelaku usaha lainnya yang akan menjadi peserta Groundbreaking pada tahap 6 ini. Namun terkait nilainya, saat ini Jaka Santos mengaku pihaknya masih mengkalkulasikan total nilai investasi yang akan melakukan groundbreaking tersebut.

BACA JUGA: Pembangunan Kereta Bandara Penghubung ke IKN Rampung 2030

"Temanya pendidikan, (nilai investasi) ini masih dibahas juga, dalam 2 hari itu berapa side yang dilakukan groundbreaking, dari mulai tanggal 4 dan 5 Juni," sambung Jaka.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengungkapkan pada groundbreaking tahap 6 di IKN nantinya akan difokuskan untuk menggarap sektor pendidikan. Bahkan institusi pendidikan asal Malaysia, juga disebut Bambang bakal merealisasikan investasinya ke IKN pada groundbreaking tahap 6.