Segini Gaji Selangit Marc Klok di Persib Bandung yang Jadi Pemain Termahal di Liga 1

JAKARTA - Segini gaji selangit Marc Klok di Persib Bandung yang jadi pemain termahal di Liga 1. Tidak hanya itu, dia masuk sebagai pemain dengan penghasilan tertinggi.

Tidak hanya itu, Persib merupakan klub asal Bandung memiliki pemain terbaik. Persib juga merupakan salah satu klub besar Indonesia yang sering mendatangkan pemain dengan nilai transfer cukup tinggi.

Salah satunya yakni Marck Klok yang merupakan pemain inti Persib yang punya menit bermain paling lama sejauh ini di tim hingga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji selangit Marc Klok di Persib Bandung yang jadi pemain termahal di Liga 1 bisa mencapai miliaran. Beberapa gaji diterimanya ketika bermain di Persib bandung adalah sebesar Rp 6,1 miliar per musim.

Gaji ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan pemain lainnya yang berlaga di Indonesia, sehingga Marc Klok merupakan pemain sepakbola termahal tahun 2023 ini.