Ternyata Segini Besaran Gaji Fantastis Wasit di Piala Euro 2024

JAKARTA - Ternyata segini besaran gaji fantastis wasit di Piala Euro 2024. Apalagi perhelatan pertandingan bola di negara Eropa cukup besar.

Salah satunya mengenai pelayanan hingga pemilihan wasit yang cukup ketat. Untuk itu, beberapa penasaran mengenai gaji wasit di Piala Euro 2024.

Ternyata segini besaran gaji fantastis wasit di Piala Euro 2024 berbeda-beda. Adapun di Kejuaraan Eropa UEFA, wasit mendapatkan gaji berdasarkan tahapan turnamen. Selama babak grup, wasit utama mendapat USD5.300 per pertandingan atau sekitar Rp84 juta jika kurs Rupiah Rp16.00.

Saat kompetisi berlanjut ke babak sistem gugur, gaji mereka berlipat ganda menjadi USD11.000 per pertandingan atau sekitar Rp176 juta.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompensasi mereka di Liga Premier, di mana mereka menerima USD1.800 per pertandingan.

Selain itu, hakim garis dan ofisial keempat juga mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan di Euro. Di babak grup, mereka dibayar USD2.700 per pertandingan, yang meningkat menjadi USD5.300 selama babak sistem gugur.

Misalnya, wasit Polandia Szymon Marciniak melakukan debutnya di UEFA Euro 2024 pada pertandingan putaran kedua antara Belgia dan Rumania. Ia mendapat pujian tinggi atas penampilannya, menghindari kesalahan signifikan.