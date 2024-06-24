Menko Airlangga Minta Tambahan Anggaran Rp155 Miliar, Buat Bayar Gaji PNS

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran Rp155,75 miliar ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Airlangga menjelaskan pagu indikatif Kemenko Perekonomian di 2025 turun. Penurunan mencapai 12,25% dari pagu anggaran 2024 yakni Rp64,2 miliar.

Padahal Kemenko Perekonomian memiliki sejumlah penugasan strategis dan bakal melakukan perekrutan Aparatur Sipil Negara 2024. Karena itu, ia meminta anggaran buat tahun depan di tambah.

“Kemenko Perekonomian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp155,7 miliar dengan dukungan manajemen sebesar Rp122 miliar dengan porsi Rp 101 miliar untuk belanja pegawai dengan adanya rekrutmen CPNS dan PPPK di 2024," kata Airlangga dalam Banggar DPR RI Raker dengan Menko Perekonomian, Senin (24/6/2024).

Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan bahwa tugas Kemenko Perekonomian saat ini mempunyai 24 penugasan strategis seperti menjaga inflasi, meningkatkan ekspor, sampai menggenjot pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Tapi, ia mengatakan tugas Kemenko Perekonomian selalu bertambah tapi gajinya tidak bertambah.

“Jadi pak ketua, ini penugasan khusus menko dengan 24 tugas, gajinya nggak nambah," ungkap Airlangga di depan para Wakil Rakyat.