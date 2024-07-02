Menaker Ida Fauziyah Takjub dengan Atmosfer Jakarta Fair

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi event Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024 sebagai salah satu destinasi yang dipadati pengunjung saat musim liburan tiba. Hal tersebut diungkapkannya saat berkunjung ke Jakarta Fair 2024, Minggu (30/6).

Menaker Ida datang bersama keluarga dan juga anggota protokoler dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pukul 16.00 WIB. Dia bersama rombongan langsung memasuki beberapa Hall dan juga area Open Space.

"Saya datang bersama suami dan anak-anak, juga teman-teman protokoler yang ada di Kemnaker. Saya datang ke sini sengaja karena memang pengin tahu seperti apa keramaian Jakarta Fair. Ternyata memang luar biasa ramai," katanya.

Dia mengapresiasi kehadiran masyarakat ke pameran multiproduk yang bertempat di Jakarta International Expo (JIEXPO) tersebut. "Saya senang karena berarti ekonomi masyarakat tumbuh, tenan-tenan juga ngga ada yang sepi," ucapnya.

Menaker Ida juga menyempatkan diri untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dia pun mengaku kepincut dengan salah satu booth yang ada di Hall C.