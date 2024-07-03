Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Sebut RI Siap Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik di Dunia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:27 WIB
Luhut Sebut RI Siap Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik di Dunia
RI siap menjadi pemain utama kendaraan listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia siap menjadi pemain utama kendaraan listrik di dunia. Hal ini diungkapkan Luhut saat meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik di Karawang, Jawa Barat, hari ini, Selasa (3/7/2024).

Luhut mengungkapkan hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan global untuk kendaraan listrik, di mana baterai litium merupakan inti dari transformasi.

"Melalui pemanfaatan sumber daya alam kita yang kaya serta berinvestasi dalam teknologi mutakhir, Indonesia siap menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik, dari hulu sampai hilir, dengan ekosistem yang terintegrasi dan melibatkan para pemangku kepentingan internasional. Langkah strategis ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian kita, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan di antara tenaga kerja kita," jelas Luhut dalam sambutannya.

Luhut menambahkan, peresmian pabrik ini adalah sebuah visi yang menjadi kenyataan, sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap inovasi, pengelolaan lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan kemajuan teknologi dengan meresmikan ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik di Indonesia," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement