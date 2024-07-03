Luhut Sebut RI Siap Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik di Dunia

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia siap menjadi pemain utama kendaraan listrik di dunia. Hal ini diungkapkan Luhut saat meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik di Karawang, Jawa Barat, hari ini, Selasa (3/7/2024).

Luhut mengungkapkan hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan global untuk kendaraan listrik, di mana baterai litium merupakan inti dari transformasi.

"Melalui pemanfaatan sumber daya alam kita yang kaya serta berinvestasi dalam teknologi mutakhir, Indonesia siap menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik, dari hulu sampai hilir, dengan ekosistem yang terintegrasi dan melibatkan para pemangku kepentingan internasional. Langkah strategis ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian kita, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan di antara tenaga kerja kita," jelas Luhut dalam sambutannya.

Luhut menambahkan, peresmian pabrik ini adalah sebuah visi yang menjadi kenyataan, sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap inovasi, pengelolaan lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan kemajuan teknologi dengan meresmikan ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik di Indonesia," imbuhnya.