HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Jokowi: Kita Jadi Pemain Global!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:50 WIB
Resmikan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Jokowi: Kita Jadi Pemain Global!
Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Listrik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, pada hari ini Rabu (3/7/2024).

"Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV cell battery dan electric vehicle," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, katanya, SDA tersebut hanya dijual dalam bentuk mentah tidak diolah.

"Tetapi berpuluh tahun hanya kita export dalam bentuk Raw material dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah tapi material kita semakin hari semakin habis," kata Jokowi.

"Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global suplai chain untuk kendaraan listrik," tambahnya.

Halaman:
1 2
